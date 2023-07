Die Altleininger machen auch in diesem Jahr aus ihrer Kerwe ein Festival mit viel Livemusik. Die fünftägige Veranstaltung beginnt am heutigen Freitag um 17 Uhr mit einem Gottesdienst im Kerwezelt. Um 20 Uhr betritt die lokale Band Ricky & Friends die Bühne des Festplatzes, auf dem unter anderem ein Autoscooter und ein Karussell stehen. „Erstmals haben wir auch Softeis im Angebot“, sagt Ortsbürgermeister Gunther Schneider (WG Dennhardt). Für musikalische Unterhaltung sorgen morgen ab 20.30 Uhr MoPeople aus Jockgrim. Die Modern Sound Bigband Bockenheim (12.30 Uhr) und die Gruppe Rumbalea (17 Uhr) stehen am Sonntag auf dem Programm. Letztere feiert ihr Debüt auf der Altleininger Kerwe. Zwischen den beiden Konzerten wird Beigeordneter Frank Dennhardt (WG Dennhardt) die von ihm, dem Ortschef und dessen Frau Regina verfasste Kerweredd auf der Bühne vortragen. Auf einen Umzug wird verzichtet. „Die Auflagen sind unverhältnismäßig hoch. Wer Personen befördern will, muss viel Geld in die Hand nehmen“, erläutert Schneider. Ab 14 Uhr verkauft der Kulturverein Kuchen, um das Dorffest zu finanzieren. „Kuchenspenden werden noch gern entgegen genommen“, so der Bürgermeister. Am Montag, 17. Juli, 19.30 Uhr, spielt Mr. Jones, am Dienstag, 19.30 Uhr, wird es zum Ausklang ein DJ-Battle zwischen Thomas Löffler und Ralph Ringel geben. Zuvor laden die Kita „Schatzinsel“ und die Waldhexen zu einem Kinderfest auf dem Mehrgenerationenplatz ein: Zwischen 16 und 18 Uhr eröffnen sie jede Menge Spielmöglichkeiten.