Als am Morgen des 11. September entführte Flugzeuge in die Zwillingstürme des New Yorker World Trade Centers krachten, hielt die Welt den Atem an. Heute jährt sich dieser Terroranschlag, bei dem rund 3000 Menschen starben, zum 20. Mal. Jochen Schmidt, der damals als Schülersprecher des Leininger-Gymnasiums eine Spende ans Aafes-Depot Grünstadt übergab, blickt zurück.

Herr Schmidt, Sie beantworten meine Fragen aus dem Urlaub. Sind Sie zufällig in den USA?

Nein, ich bin gerade mit meiner Familie in Österreich.

Waren Sie in den vergangenen zwei Jahrzehnten überhaupt mal in den Vereinigten Staaten?

Ja,