Diese Veranstaltungsreihe darf sich wahrlich Dauerbrenner nennen! Denn die Sonntagsmatinee „Lebendige Pfalz in Geschichte(n)“ Im Herrenhof Mußbach erfreut sich seit über 20 Jahren großer Beliebtheit. Nun setzen Jürgen Keddigkeit und Ulrich Burkhart die Reihe mit drei Vorträgen fort.

Das Herbstprogramm startet am Sonntag, 20. Oktober, um 11.15 Uhr im Herrenhof Mußbach mit Keddigkeits Vortrag „Der römisch-deutsche König Richard von Cornwall und die Pfalz“. Damit taucht der Referent tief in die pfälzische Geschichte ein. Was veranlasste ihn, diesen heute weitgehend unbekannten Monarchen und dessen Umfeld in der weit zurückliegenden Zeit vor 1000 Jahren dem Vergessen zu entreißen? Im Gespräch mit der RHEINPFALZ erklärt Keddigkeit: „Ein Ausländer und zwar ein Engländer auf dem deutschen Königsthron ist höchst außergewöhnlich. Doch hatte er enge Beziehungen zum heute pfälzischen Raum.“

Wer Richard war

Richard von Cornwall, 1209 in Winchester geboren und 1272 in Berkhamsted Castle gestorben, wurde 1257 als Nachfolger König Wilhelms von Holland zum römisch-deutschen König gewählt. Auf dem Trifels händigten ihm die Herren von Hohenecken in ihrer Funktion als Reichsministerialen die Reichsinsignien aus. In Kaiserslautern hat Richard 1269 seine dritte Ehefrau, Beatrix von Falkenberg, geheiratet. Im Gedenken an diese Hochzeit gab das „Institut für Pfälzische Geschichte und Volkskunde“ das Buch „Richard von Cornwall – Römisch-deutsches Königtum in nachstaufischer Zeit“ heraus, dessen Mitherausgeber Keddigkeit war. Er will nun in seinem Vortrag „die Person ,Richard’ vorstellen, die Ereignisse im Vorfeld seiner Wahl zum römisch-deutschen König beleuchten und sein Wirken als König im pfälzischen Raum bewerten.“

Erfolgreicher Frühindustrieller

Ulrich Burkhart setzt die Reihe dann am 24. November mit seinem Vortrag „Ludwig Gienanth (1767-1848) – Frühindustrieller – Aufsteiger – Politiker“ fort. Gienanth gehörte zu den besonders beeindruckenden Persönlichkeiten der Pfalz. Er übernahm 1793 den elterlichen Besitz, zu dem die Eisenwerke in Hochstein, Trippstadt und Altleiningen gehörten. Zudem war er politisch tätig. 1819 wurde er in den Adelsstand, 1835 in den erblichen Freiherrenstand erhoben.

Die Zerstörung der Burgen

In der dritten und letzten Pfalzmatinee dieses Jahres stellt Keddigkeit am 15. Dezember die Frage: „War es wirklich Ezéchiel de Mélac? - Burgenuntergang in der Pfalz.“ Unter Mélacs Befehl hatten französische Truppen während des Pfälzer Erbfolgekrieges von 1688 bis 1697 große Teile der Kurpfalz verwüstet. Ob der General tatsächlich der große „Burgenzerstörer“ war, untersucht Keddigkeit.

Termin

Am Sonntag, 20. Oktober, 11.15 Uhr, spricht Jürgen Keddigkeit im Festsaal des Herrenhofs Mußbach über „Der römisch-deutsche König Richard von Cornwall und die Pfalz.“ Der Eintritt ist frei.