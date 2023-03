Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Spannender kann ein Durbridge-Krimi nicht sein. Was sich nämlich am Sonntagnachmittag auf dem Kunstrasen des wunderschönen „Gerhard-Oswald-Stadions“ in Gimbsheim abspielte, war nichts für schwache Nerven.

Da standen sich am 13. Spieltag der Fußball-Landesliga Ost, Gruppe Nord, mit dem SV Gimbsheim und dem VfR Grünstadt zwei bärenstarke Teams gegenüber, die sich letztlich 3:3