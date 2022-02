Die Ortschaft, die wir suchen, hat gleich zwei Uznamen: Einen fürs Dorf, einen für die Einwohner. Erkennen Sie ihn?

Die Zuschriften zu unserem vorigen Luftbildrätsel haben bewiesen: Die Pfälzer haben nicht für alle Dörfer sofort den früher mal gegebenen Uznamen parat. So hatte sich bei den Rosenthalern erst nach der Auflösung jemand an den Spitznamen „Waldböck“ erinnert. Bei der heute gesuchten Ortschaft ist das jedoch ganz anders: Da haben wir schon vor dem Rätsel von zwei Versionen gehört – zumindest in gesprochenem Pfälzisch: einen Uznamen für die Einwohner und einen für das Dorf selbst. Im Vergleich zu Rosenthal dürfte das heute gesuchte Dorf wohl leichter zu erkennen sein – allein schon, weil darauf einfach mehr zu sehen ist. Selbst wenn auch hier der ein oder andere markante Punkt „abgeschnitten“ worden ist.

Damit uns möglichst viele Leser Interessantes über das Dorf und seine Uznamen schreiben können, hier noch ein kleiner Tipp: Ähnlich wie Rosenthal von Kerzenheim ist das heute zu erratende Dorf inzwischen Ortsteil einer Gemeinde. Allerdings wurde mit der Verwaltungsreform der Uzname des „großen“ Nachbarn nicht automatisch auf den „kleineren“ Teil übertragen. Es käme ja auch keinem normalen Pfälzer in den Sinn, die (Rosenthaler) Waldböck als (Kerzrummer) Eidechse zu bezeichnen, oder?!

Lösungsweg

Wer die Ansiedlung auf dem obigen Luftbild erkannt hat, kann uns seine Lösung unter dem Stichwort „Unsere Heimat von oben“ per E-Mail unter gewinnspiel-gru@rheinpfalz.de zukommen lassen. Einsendeschluss ist Montag, 10 Uhr. Wir freuen uns auch über alles Interessante, das Sie zudem über das zu erratende Fleckchen Heimaterde (und seine beiden Pfälzer Uznamen) zu berichten haben. Gleiches gilt natürlich auch für (alte und aktuelle) Fotos oder Ansichtskarten (bitte als JPG). Unter den richtigen Einsendungen verlosen wir wieder eine RHEINPFALZ-Dubbekaffeetasse.