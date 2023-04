Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Johannes Brahms „Deutsches Requiem“ mit Chor und Orchester im Konzert − das geht in diesen Wochen gar nicht. Und doch war das Wesentliche dieser Musik am Samstagabend in der Grünstadter Martinskirche zu erleben: In einem musikalischen Abendgottesdienst zum Totensonntag spielten Bezirkskantorin Katja Gericke-Wohnsiedler und Thomas Palm eine Fassung des berühmten Werks für Klavier zu vier Händen: präzise, einfühlsam, in ungetrübter Übereinstimmung und in der jetzigen Situation ungemein tröstlich.

Pfarrer Andreas Funke trug den liturgischen Teil bei und wusste mit wenigen, aber wohlgesetzten Worten die Gemütslage der – gemäß den üblichen