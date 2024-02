Das war für die Teilnehmer eine neue Erfahrung: Bei einem Kurs des Grünstadter Kreiskrankenhauses haben sie sich im Zersägen menschlicher Knochen geübt. Wer da mitgemacht hat und was das bringen sollte.

Gleichmäßiges Schaben einer Raspel und durchdringender Lärm einer Fräse, überall Staub, man hört einen Bohrer und harte Hammerschläge auf den Meißel: Hier werden nicht die Sinneseindrücke auf einer Baustelle beschrieben, es geht um ein Seminar von Ärzten für Physiotherapeuten. Erstmals hat das Kreiskrankenhaus Grünstadt einen Saw-Bone-Workshop angeboten. „Für die Teilnehmer ist das kostenlos“, sagt Martin Gassauer. Der Orthopäde und Unfallchirurg ist der Leiter des Endoprothetikzentrums der Klinik und hat bei diesem Kurs mit 15 Interessierten das Zepter in der Hand.

Ein Hundeknochen als Werkzeug

Worum geht es bei den „Knochensägern?“ Im Mittelpunkt steht der Gelenkersatz von Knie und Hüfte. Dabei ist weniger interessant, unter welchen Voraussetzungen eine Prothese in Erwägung gezogen werden sollte, sondern vielmehr, wie sie implantiert wird. Der Beobachter erlebt, dass Chirurgen vor allem eines sind: Handwerker. Je nach Hersteller und Modell der verwendeten Kunstteile sind andere Spezialwerkzeuge notwendig. Manche haben lustige Namen, etwa Hundeknochen.

„Und bei der Revision braucht man dann wieder andere Instrumente“, blickt Oberarzt Philip-Benjamin Gerwien auf den Ersatz des Ersatzes. Beim Knie beispielsweise sollte es allerdings erst nach 18 bis 22 Jahren so weit sein. „Wie oft können Prothesen überhaupt gewechselt werden?“, fragt Physiotherapeut Martin Sauder. Gassauer nennt Rekordzahlen aus seiner Zeit an der BG-Unfallklinik in Ludwigshafen: „Sieben Mal die Hüfte und elf Mal das Knie.“

Bevor die Prothese passt, muss gefräst werden. Foto: Benndorf

Bevor das Skalpell am OP-Tisch benutzt werden kann, wird der Eingriff sehr genau geplant. So wird laut Gassauer zum Beispiel etwas gemacht, das nach Autowerkstatt klingt: Es wird eine Achsvermessung vorgenommen. Ziel ist es zu erkennen, ob der Patient X- oder O-Beine hat. Solche Fehlstellungen könnten durch das Implantat ausgeglichen werden. „Bei den Eingriffen ist äußerst exaktes Arbeiten wesentlich“, brüllt Gassauer gegen die kreischende oszillierende Säge an, die eine Menge (Kunst-)Knochenstaub auf den Tisch rieseln lässt.

Verzicht auf Zement-Sauerei

Auf die Sauerei mit Zement, mit dem Prothesen oft befestigt werden, verzichtet man bei diesem Workshop. Aber die Teilnehmer können sich reihum mit den verschiedenen Instrumenten im Implantieren versuchen. „Bis man das richtige Feeling dafür hat, braucht es 40 bis 50 Patienten“, sagt Gassauer. Die Kunstgelenke seien immer aus Metall, erläutert Wolfgang Weinheimer vom Hersteller DePuy Synthes und merkt schmunzelnd an: „Durch eine Knieprothese wird man nicht leichter: Die kann schon mal 800 Gramm wiegen.“

Wie sehr sich die Größen von Hüftprothesen unterscheiden können, zeigt Wolfgang Weinheimer vom Hersteller DePuy Synthes. Foto: Benndorf

Benjamin Nöth, Physiotherapeut aus Grünstadt, ist begeistert von dem Kurs. Er sagt: „Das Sägen von Knochen ist eine neue Erfahrung für mich. Normalerweise schlagen wir auch nicht mit dem Hammer auf Patienten ein.“ Sein Resümee: Ein Implantat zu setzen, sei deutlich komplexer, als ein Ikea-Regal aufzubauen. „Das ist eine heikle Angelegenheit, da darf man sich keine Fehler erlauben“, meint Ron Mauritsz, der seit 1988 in Eisenberg tätig ist. Der Workshop sei gut, zumal viele seiner Patienten im Kreiskrankenhaus operiert worden seien.

Benjamin Nöth setzte eine Knieprothese ein, Oberarzt Philip-Benjamin Gerwien leitet ihn an. Foto: Benndorf

Regina Finck aus Kirchheimbolanden findet den Kurs auch mit ihren 40 Jahren Berufserfahrung als Krankengymnastin hochinteressant: „Ich sehe ja nur das zugenähte Knie am Patienten. Jetzt hab ich Ideen, was drinnen alles schief sein könnte, und kann meine Therapie entsprechend ausrichten.“ Die Dozentin der Physiotherapieschule in Grünstadt, Silke Deuker, ist auch voll des Lobes für den Saw-Bone-Workshop: „Nach diesen Einblicken können wir gegenüber den Patienten mehr Sicherheit ausstrahlen und ihnen die Angst nehmen.“ Und das Sägen von Knochen ist nicht komisch? „Nein“, sagt sie lachend, „das ist auch nicht anders als das Zersägen von Holz.“