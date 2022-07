Mit einem bunten Sommerfest hat die evangelische Kindertagesstätte Beim Bergtor in Grünstadt am Sonntag ihren 50. Geburtstag gefeiert. Die Kinder hatten dafür Lieder einstudiert, die sie beim Festgottesdienst im Freien sangen. Pfarrer Andreas Funke berichtete in seiner Ansprache, dass es in fünf Jahrzehnten nur zwei Leitungswechsel gab. Die Kindertagesstätte sei ein sicherer und guter Ort für die Kinder, die hier sehr viel lernen würden. So bunt wie die Farben des Regenbogens sei auch das Zusammenleben in der Einrichtung. Andreas Funke brachte ein Apfelbäumchen mit, das hier gepflanzt werden soll. Die Eltern bereicherten das Fest mit einem breiten Spektrum an Salaten, Obst und Gemüse. Den ganzen Tag über hatten die Kleinen die Möglichkeit, sich an verschiedenen Spielstationen auszutoben. Egal ob beim Weitsprung, in der Märchenecke oder beim ganz normalen Spielen im Sandkasten: Kinder und Eltern hatten einen schönen Tag.