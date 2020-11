Kirchheim will den freiwilligen Einsatz für Mitmenschen und für die Ortsgemeinde würdigen. Damit wird eine Anregung der Arbeitsgruppe „Zukunft im Dorf“ aus der Dorfmoderation aufgegriffen.

Bürgermeister Kay Kronemayer (FWG) kündigt an: „Wir werden künftig all den Bürgern, die ohne Verpflichtung dort anpacken, wo Hilfe gebraucht wird, öffentlich danke sagen.“ Dabei sollen beispielhafte Engagements besonders hervorgehoben werden, auch von denjenigen, die ohne ein spezielles Ehrenamt das Dorf liebens- und lebenswert machen. „Ausgewählt werden die Personen, die in angemessener Weise gewürdigt werden, von einer Jury, der örtliche Vertreter aus dem sozialen Leben angehören“, so Kronemayer.

Ehrung, wenn es die Pandemie zulässt

Die Ehrung für das laufende Jahr werde bei einer kleinen Feierstunde erfolgen, „wenn es die Bedingungen wieder zulassen“, sagt der Ortschef. Er bittet die Bevölkerung, ihn über die stillen Helfer zu informieren, „am besten gleich mit einer Begründung, weshalb gerade diese Mitbürger eine besondere Anerkennung verdient haben“.

Kontakt

Vorschläge erbittet der Kirchheimer Ortsbürgermeister Kay Kronemayer bis 31. Dezember unter Telefon 06359/9459090 oder per E-Mail an kronemayer@kirchheim-weinstrasse.de.