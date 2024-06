Am Ende der Legislaturperiode, kurz vor den Kommunalwahlen, werden in den Gemeinderäten manche langjährigen Mitglieder geehrt. In Bissersheim überreichte Bürgermeisterin Kerstin Ort-Bausbacher die Dankesurkunde des Gemeinde- und Städtebundes (GStB) für 25 Jahre kommunalpolitisches Engagement an Benno Heilmann. In Kleinkarlbach sprach Ortschef Daniel Krauß (SPD) Karl-Otto Gabel-Müller (FWG) und Hans Rogenwieser (WG Rogenwieser) Anerkennung für ihre Mitwirkung über vier Jahrzehnte aus. Seit 35 Jahren dabei ist Hans-Joachim Hartmetz von der gleichnamigen Wählergruppe und seit 20 Jahren setzt sich Christel Metzmann (SPD) für das Wohl der Eckbach-Gemeinde ein. Krauß erwähnte in diesem Zusammenhang auch, dass Claus Potje (SPD) schon seit 33 Jahren im Rat sitzt und der Beigeordnete Karl Wilhelmy (FWG) seit immerhin 22 Jahren.