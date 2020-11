Kaum Gelegenheit zum Singen hatte die katholische Kantorei St. Lukas Hettenleidelheim im Pandemie-Jahr. Und der geplanten gemütlichen Cäcilienfeier machte das strenge Corona-Reglement einen Strich durch die Rechnung. Geblieben ist am Freitag eine feierliche Heilige Messe in der Pfarrkirche St. Peter zu Ehren der heiligen Cäcilia, der Patronin der Kirchenmusik, von Chorleiter Christoph Stumpf an der Orgel und mit Sologesang festlich ausgestaltet. Am Ende ehrten der Chorleiter, die Vorsitzende des Kirchenchors, Maria Theresia Garst, und Pfarrer Clifford Chikeobi Modum Jubilare: Zehn Jahre dabei sind Jutta und Horst Kaiser, seit 40 Jahren singt Rita Möbius. Ursula Schwalb (vorn) ist dem Cäcilienchor sogar 60 Jahre als aktive Sängerin treu.