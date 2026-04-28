Fürs Eisenberger Waldschwimmbad wird jede Menge Gas verfeuert, künftig soll Energie aus erneuerbarer Quelle das Wasser wärmen. Wie das funktionieren kann.

Das Waldschwimmbad in Eisenberg ist mehr als nur ein Ort zur Abkühlung – seit 60 Jahren ist es Treffpunkt, Sportstätte und Aushängeschild der Verbandsgemeinde. Nun steht die beliebte Anlage vor einem weiteren großen Schritt: Mit finanzieller Unterstützung vom Bund soll das Freibad fit für die Zukunft gemacht werden. Der Haushaltsausschuss des Bundestags hat dafür eine finanzielle Förderung in Höhe von 2,14 Millionen Euro bewilligt. Um das Freizeitbad energetisch unabhängig von fossilen Brennstoffen zu machen, sind Investitionen von rund 2,8 Millionen Euro geplant. Der Weg dahin war allerdings lang.

Hoher Energieverbrauch

Bereits vor gut drei Jahren hatte der Verbandsgemeinderat einen Förderantrag an den Bund gestellt – damals noch mit einem Volumen von rund fünf Millionen Euro. Gekoppelt daran war die Vision, neben der energetischen Sanierung des Schwimmbades auch in umliegende Schulzentren zu investieren. Doch Eisenberg ging zunächst leer aus.

Nun folgt ein neuer Anlauf, in abgespeckter Form – mit klarem Fokus auf die Energieversorgung des Freizeitbades. Denn hier liegt die größte Herausforderung. Die Erwärmung des Wassers verschlingt enorme Energiemengen. Aus der Leitung kommt das Wasser mit etwa zehn Grad Celsius und muss auf angenehme 21 bis 24 Grad für die großen Becken erwärmt werden. Das Planschbecken für die Kleinsten erreicht sogar Temperaturen zwischen 26 und 28 Grad. Allein dafür werden jährlich rund 1,2 Millionen Kilowattstunden Erdgas benötigt. Hinzu kommen weitere 210.000 Kilowattstunden für Duschen, Wärmehalle und Trinkwasser.

Mit Batteriespeicher ergänzt

Bislang wird die Wärmeversorgung nahezu vollständig aus Erdgas und Elektrizität aus dem Stromnetz abgedeckt. Eine Gastherme, ein Spitzenlastkessel und ein Blockheizkraftwerk sichern den Betrieb. Zwar existieren bereits eine Photovoltaikanlage sowie eine Solarthermieanlage für das Kinderbecken – doch letztere ist defekt, und die vorhandene PV-Anlage liefert bislang keinen Strom direkt für das Schwimmbad.

Eine Machbarkeitsstudie brachte damals Bewegung in die Planungen. Ingenieure untersuchten alternative Energiequellen, prüften Abwärmenutzung, Verdunstungsenergie und Optimierungen im Wasserkreislauf. Am Ende kristallisierte sich eine Lösung heraus: Solarenergie. Im Zentrum der vorgesehenen Anlage steht eine leistungsstarke Photovoltaikanlage mit 200 Kilowatt. Ergänzt wird sie durch einen Batteriespeicher, einen 4000-Liter-Wasserspeicher sowie vier Elektrokessel und sieben Wärmepumpen mit einer Gesamtleistung von 525 Kilowatt.

Überschüssigen Strom speichern

Gesteuert wird das komplexe System durch moderne Software. Die Investitionen sind erheblich: Rund 250.000 Euro fließen in die Photovoltaikanlage, etwa 300.000 Euro in den Batteriespeicher und rund 600.000 Euro in die Wärmepumpentechnik. Gleichzeitig sollen im Zuge der Sanierung auch andere bestehende Bereiche mit eingebunden werden. „Wir wollen versuchen, das Waldschwimmbad energetisch autark zu versorgen“, unterstreicht VG-Bürgermeister Bernd Frey (SPD).

Werkleiter Andreas Lill geht davon aus, dass 80 bis 90 Prozent des Energiebedarfs des Waldschwimmbads künftig durch Solarstrom gedeckt werden können. Das sei ein enormer Schritt für ein saisonal betriebenes Freibad. Ganzjährig überschüssiger Strom soll zudem gespeichert werden. Damit könne der Strom beispielsweise auch für das benachbarte Waldstadion genutzt werden – vor allem in den sonnenschwachen Wintermonaten.

Betriebskosten könnten sinken

Statt einer großen Freiflächenanlage, die man ursprünglich auf dem Hartplatz des Waldstadions ins Auge gefasst hatte, soll es nun verstärkt Solarmodule auf bestehenden Gebäuden und Flächen in den Randzonen des Schwimmbads geben. Der erzeugte Strom wird über sogenannte Power-to-Heat-Systeme direkt zur Wassererwärmung genutzt – vergleichbar mit einem überdimensionalen Tauchsieder.

Trotz der ambitionierten Pläne bleibt ein Schritt abzuwarten: Die offizielle Förderzusage liegt noch nicht vor. Erst wenn der Bescheid im Eisenberger Rathaus eingeht, kann die Detailplanung beginnen. Wenn alles funktioniert, will der Bürgermeister das Großprojekt noch vor den Sommerferien im VG-Rat präsentieren und beschließen lassen. Anschließend soll der Bau in Einzelschritten umgesetzt werden – möglichst ohne den Badebetrieb zu unterbrechen. Läuft alles nach Plan, könnte das energetisch modernisierte Waldschwimmbad 2028 mit unabhängiger Energieversorgung auskommen. Gleichzeitig würden auch die Betriebskosten für den Badebetrieb erheblich sinken.