Ein markantes Haus im Stadtzentrum wird renoviert: Christopher Müller hat das vormalige „Büchler’s Wirtshaus“ vom Eigentümer gekauft. Im Obergeschoss werden zwei Wohnungen untergebracht, in der ehemaligen Gaststätte ein Immobilien-Büro.

Christopher Müller ist erst 25 Jahre alt – und mit Grünstadt sehr verbunden, wie er im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagt: „Mein Herz hängt an Grünstadt.“ Der Immobilienmakler (IHK) und Gebäudegutachter wagt sich nun an eine Immobilie, die jedem Besucher der Stadt sofort ins Auge sticht: „Büchler’s Wirtshaus“ an der Ecke Kirchheimer Straße/Vorstadt. Seit etwa einem viertel Jahrhundert wird es nicht mehr als Gaststätte betrieben, es war aber bis zuletzt bewohnt. „Das Gebäude hat mir immer gefallen“, sagt Müller, der in Albsheim groß geworden ist und heute in Waghäusel wohnt.

Nun will er sich beruflich nach Grünstadt orientieren und hier einen Zweitstandort des Bruchsaler Immobilienbüros Dammert eröffnen, in dem er arbeitet. Der Standort des Büros, das seit 35 Jahren in Bruchsal ansässig ist und von seinem Stiefvater geführt wird, bleibe erhalten.

Büro soll im Oktober eröffnet werden

Eröffnet werden soll das neue Makler-Büro (80 Quadratmeter) am 15. Oktober. Zunächst wollen er und ein Kollege von hier aus arbeiten, es sei aber geplant, sich zu vergrößern. Die Wohnungen im Obergeschoss (130 und rund 70 Quadratmeter groß) sollen vermietet werden. Die Sanierung der Wohnungen soll Ende dieses, Anfang nächsten Jahres beendet sein. Das Haus, das seines Wissens vor dem Ersten Weltkrieg gebaut worden ist, sei nicht denkmalgeschützt, sagt Müller. Der Stil des Hauses soll trotzdem erhalten bleiben. Zum Kaufpreis will Müller nichts sagen. Die Investitionssumme liegt bei rund 300.000 Euro. Als nächste Schritte sollen die Fenster getauscht und das Dach neu gedeckt werden - und zwar „in gleicher Form, mit den gleichen Ziegeln.“