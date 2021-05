Es hat länger gedauert und wurde teurer als geplant. Aber das Ergebnis ist so, wie es sich das Neuleininger Architekten-Ehepaar Barthel vorgestellt hat. Jetzt präsentieren die beiden ihr jüngstes Projekt: ein Feriendomizil aus der umgestalteten einstigen Mennonitenkirche und zwei Tiny Houses in Altleiningen.

Auf den ersten Blick mag es gewöhnungsbedürftig sein. Zwei neue Tiny Houses aus Holz flankieren die mehr als 200 Jahre alte ehemalige Mennonitenkirche aus Sandstein. Und im Gotteshaus finden sich Historisches und Modernes nebeneinander. Doch die Kombination ist gelungen. Im Kirchenschiff, wo noch der Kronleuchter hängt, fügen sich die Stahltreppe, das Sofa und der Kamin harmonisch ein. Maximal der Fernseher mit Flachbildschirm wirkt neben der Kanzel und den zwei von hinten beleuchteten Originalfenstern ein bisschen wie ein Fremdkörper.

„Das TV-Gerät ist eine Konzession an den Zeitgeist, ebenso wie der Internetanschluss“, sagt Wolfgang Barthel, der sich von der Pfalztouristik in Neustadt beraten ließ, worauf heutzutage bei einem Ferienhaus nicht verzichtet werden sollte. Die Webseite gehe in einer Woche online. Die Fenster habe man austauschen müssen, da sich die ursprünglichen nicht öffnen ließen und keine Isolierverglasung hatten. Der Esstisch aus rustikalen Eichenplanken ruht auf Beinen aus Gewindestangen. „Die größten, die es auf dem deutschen Markt gibt“, sagt der Bauherr und zeigt den passenden 75er Schraubenschlüssel.

Federleichte Stahltreppe

Auch eine voll ausgestattete Küche inklusive Herd mit Cerankochfeld gibt es. Verbindung zum Bestand ist eine alte Hobelbank als Tresen. „Die ist vom Opa unseres Zimmermanns Peter Metz aus Edingen-Neckarhausen“, verrät der Architekt, der das Unikat selbst gebaut hat. Seine eigene Erfindung ist die Stahltreppe, die zur Galerie führt. Sie wiege nur 100 Kilogramm und sei einfach zu montieren, dabei sei sie jedoch formstabil und statisch einwandfrei, erläutert er. Das Schlafzimmer auf der zweiten Ebene ist – wie das ganze Haus – sparsam, aber mit Pfiff möbliert. Ein Doppelbett unter einer Lampe in Form einer Wolke, ein 100 Jahre alter Bistrotisch mit einer Platte aus einem Fassboden und ein Gitter mit farbigen Verzierungen vor dem niedrigen Fenster. „Das haben wir dem Staatstheater in Freiburg abgekauft“, so der 64-Jährige.

Menschen mit Behinderung, für die die Empore unerreichbar ist, können sich in der Nacht unten auf das Schlafsofa legen. Die eine Stufe davor lässt sich mit einer mobilen Rampe überwinden. Vollkommen barrierefrei ist das Bad, in dem man über Schiefer aus der Eifel geht und das mit Solnhofener Platten aus dem Altmühltal, teils mit eingeschlossenen Fossilien, gekachelt ist. Im Eingangsbereich ist vor dem Renaissance-Portal ein Treppenlift mit ausfahrbarem Podest installiert. „Der kostet so viel wie ein guter Kleinwagen“, so Barthel, dem neben der Rollstuhlgerechtigkeit auch die Baubiologie wichtig ist: „Hier sind keine Folien, Klebstoffe und Verbundwerkstoffe verarbeitet.“

Aus Bett mach Tisch

Auch nicht in den Tiny Houses. Die beiden, jeweils fünf Meter langen und 3,3 Meter breiten Massivholzbauten mit verglasten Giebelwänden und Wärmepumpen bieten auch einen hohen energetischen Standard. Die 20 Quadratmeter pro Häuschen, die sich auf zwei Ebenen verteilen, sind so geschickt eingerichtet, dass eine vierköpfige Familie dort übernachten, duschen und essen kann. Klappt man das Bett im Erdgeschoss an die Wand hoch, kommt an der Unterseite ein Tisch hervor. Das Dachflächenfenster öffnet und schließt automatisch, in Abhängigkeit von der Witterung sowie der innen herrschenden Wärme, Feuchtigkeit und CO2-Konzentration. „Zudem erhalten wir eine Zustandsmeldung aufs Handy, sodass wir im Notfall intervenieren können“, berichtet der Architekt. Auch der Garten beregnet sich über eine Tropfbewässerungsanlage selbst. „Nur das Unkraut müssen wir noch zupfen“, sagt Annette Barthel lachend und weist auf den Brückenschlag zur Mennonitenkirche hin: Vor der Haustür finden sich ein Tisch mit einer Bodenplatte aus der Kapelle und ein Sandsteinbänkchen.

280.000 Euro sollte die Errichtung des Feriendomizils mit Alleinstellungsmerkmal kosten, 380.000 Euro sind es geworden. „Die Baupreise sind explodiert“, erläutert Wolfgang Barthel. Außerdem konnte das Projekt nicht am 30. September, sondern erst jetzt abgeschlossen werden. „Für die Förderung aus dem Leader-Programm wurde uns Verlängerung gewährt“, freut er sich, dass trotz der erheblichen Zeitverzögerung die ursprünglich zugesagten Landes- und EU-Mittel in Höhe von 84.700 Euro geflossen sind.