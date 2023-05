Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Investoren aus Mannheim wollen die ehemalige Gesangbuchfabrik in der Sausenheimer Straße in ein Mehrfamilienhaus umbauen. Im dazugehörigen Park sollen drei neue Häuser entstehen. Der Bauantrag wurde am Dienstag im städtischen Planungsausschuss heftig diskutiert. Streitthema waren drei Buchen.

Wütend verlässt Pirmin Magez (Grüne) den Saal. „Wer glaubt, dass die Bäume stehen bleiben, glaubt auch, dass die Erde eine Scheibe ist“, ruft er durch das Grünstadter