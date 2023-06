Ein bisschen Wegelagerei im Frühjahr hat dafür gesorgt, dass die Altleininger Waldhexen wieder Geld für gute Zwecke zur Verfügung hatten. Das wurde mittlerweile an den Mann gebracht.

5300 Euro haben die Waldhexen dieses Jahr an zwei Institutionen aus ihrem Heimatort verschenkt: Das Geld, das sie maßgeblich am Schmutzigen Donnerstag den Autofahrern als Maut abgejagt hatten, ging jeweils zur Hälfte an die Jugendfeuerwehr und an die Kita „Schatzinsel“.

Letztere kaufte davon ein großes Trampolin für ihren Außenbereich. „An einem Samstag wurde es in Eigenleistung mit einigen Vätern aufgebaut“, berichtete Einrichtungsleiterin Manuela Honacker bei der offiziellen Spendenübergabe. Das Gerät werde sehr gut angenommen, sei quasi dauernd besetzt. „Zum Schutz vor der Mittagssonne haben wir außerdem noch ein buntes Tuch darüber gespannt“, sagte sie. Gekauft worden seien zudem zwei Schaukeln.

Für den Feuerwehr-Nachwuchs – derzeit zwölf Kinder und zwei Anwärter – wurde ein Rollwagen für Übungsmaterialien angefertigt, der genau in eines der Fahrzeuge passt, wie Jugendwart Marco Schmidtke erklärte.