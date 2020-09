„Des glabt em jo keener“: Unter diesem Motto steht der Mundartnachmittag mit der Schriftstellerin Edith Brünnler, die am Freitag, 18. September, 16 Uhr, in den Garten der Seniorenresidenz Haus Maximilian in Dirmstein kommt. Organisiert hat die Lesung der Dirmsteiner Kulturverein St. Michael in Zusammenarbeit mit dem Altenheim. Laut Ankündigung soll es um die Corona-Pandemie gehen, die uns schon seit Monaten in Atem hält. Humorvolle Gedichte und Geschichten seien angesagt. Da aufgrund der geltenden Hygieneregeln nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen verfügbar ist, bitten die Veranstalter um eine Anmeldung vorab bei Anni Männchen, Telefon 06359 924949, sowie bei Christel Schwamm, Telefon 06238 3661, vom Kulturverein St. Michael. Der Eintritt zur Veranstaltung ist frei. Spenden sind laut Veranstalter willkommen.