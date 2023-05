Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Am Samstag steigt in Grünstadt das Rheinland-Pfalz-Derby in der Zweiten Bundesliga der Kunstturner: Grünstadt gegen Koblenz. Eigentlich bräuchten die Pfälzer dringend einen Sieg, um nicht in den Abstiegskampf zu geraten. Hilfe kommt nun aus Frankreich.

Nein, leicht wird es am Wochenende nicht für die Kunstturner der TSG Grünstadt. Die Mannschaft von Trainer Florian Bachmann und Alexander Pogoreltsev trifft in der Zweiten Bundesliga auf