Der Eckbach-Mühlen-Wanderweg wird dieses Jahr 25 Jahre alt – und das soll gefeiert werden. Geplant sind laut Cornelia Wetzel, Touristikerin der Verbandsgemeinde Leiningerland, zwei Feste: eines soll unter Einbeziehung der Teilstrecke von Dirmstein bis Kleinkarlbach im Frühling stattfinden, das andere im Spätsommer – und zwar auf der Teilstrecke zwischen Kleinkarlbach und der Eckbach-Quelle bei Hertlingshausen. Weil die Wanderstrecke im Leininger Tal derzeit wegen der Baustelle (Erneuerung der Wasserleitung) beeinträchtigt ist und der Weg zum Teil auch umgeleitet werden muss, kann im Frühjahr noch kein Fest auf diesem Teil der Strecke gefeiert werden. Die Vorbereitungen für die Feierlichkeiten starten am Freitag: Um 16 Uhr treffen sich im Bissersheimer Gemeindezentrum Eulennest die Ortsbürgermeister der Gemeinden, die am Eckbach liegen, zum Gedankenaustausch über das Jubiläum. Es werden Vertreter aus Altleiningen, Neuleiningen, Kleinkarlbach, Kirchheim, Bissersheim, Großkarlbach, Dirmstein, Laumersheim und Gerolsheim erwartet. Auf Ideen und Vorschläge seitens der Vertreter der Dörfer und auch von Vereinsvertretern sei sie gespannt, sagte Wetzel. Noch stünden die Planungen am Anfang – ein fester Termin für die Feiern stehe noch nicht fest. Der Eckbach-Mühlen-Wanderweg hat eine Länge von etwa 24 Kilometern. Er hat ein eigenes Logo (Haus, Wellen, Mühlrad) und wurde im Oktober 1997 eingeweiht. Der Weg geht auf die Initiative des Mühlenforschers Wolfgang Niederhöfer (1932–2017) aus Kleinkarlbach zurück.