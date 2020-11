Die Ebertsheimer Bildungsinitiative (Ebi) lädt für Samstag, 28. November, 14 bis 18 Uhr, zu einer Online-Workshop-Reihe für Eltern, Lehrer, Schulleitungen und andere an Schule und Bildung interessierte Menschen ein. „Wir haben wieder sehr interessante Themen“, sagt Franziska Ettner vom Ebi-Team.

Die Ebertsheimer Bildungsinitiative ist ein gemeinnütziger Verein, der zum Wohn- und Arbeitsprojekt „Alte Papierfabrik“ gehört. Laut Ettner hat sich Ebi auf die Fahnen geschrieben, „Menschen darin zu unterstützen, ökologische, soziale und ökonomische Nachhaltigkeit zu leben und Anstoß und Inspiration zu geben, die Gesellschaft selbst-verantwortlich mitzugestalten“.

Für 2020 hat die Initiative die Ebertsheimer Zukunftstage, die von der rheinland-pfälzischen Heinrich Böll Stiftung gefördert werden, ins Leben gerufen. Es ist eine Premierenveranstaltung des Vereins. Dabei soll der Frage nachgegangen werden, wie es möglich ist, Bildung zukunftsfähig zu gestalten. Die Inhalte der Impulsvorträge und Workshops basieren Ettner zufolge unter anderem auf folgenden Fragen: Wie fühlen sich unmittelbar Beteiligte in unserem Bildungssystem? Was ist heute das Ziel von Schule? Wie kann Schule heranwachsende Menschen fit für die Herausforderungen unserer Zeit machen?

„Die ersten beiden Teile Ende Oktober und am vergangenen Wochenende sind sehr gut gelaufen. Wir hatten gute Diskussionen“, erzählt Ettner. Am 28. November gibt es noch einmal zwei Workshops – wegen des aktuell kritischen Corona-Infektionsgeschehens allerdings wieder über die Online-Plattform Zoom. Das Programm sieht wie folgt aus:

Gute Erfahrungen mit Zoom

Nach einer Begrüßung von Ettner findet ab 14.05 Uhr ein eineinhalbstündiger Methodenworkshop der Initiative neues Lernen (INL) statt. Nina Kolbe und Jane Schek wollen am Beispiel einer realen Problemstellung die Vielfalt der Methoden der INL aufzeigen, die Schule mit allen Beteiligten gestaltet: Schüler, Lehrerinnen, Eltern und Partner der Einrichtung. In sogenannten „partizipativen Schulentwicklungsworkshops“ sowie Coachings und Fortbildungen soll Schule weiterentwickelt und an individuelle Aufgabenstellungen angepasst werden. Ab 16 Uhr geben die Diplom-Pädagoginnen Esther Würtz und Kerstin Wallinda Tipps, wie Eltern mit ihren Kindern in der aktuellen Zeit, einen gelingenden Alltag gestalten können.

„Natürlich hätten wir gern gehabt, dass die Zukunftstage komplett in einer Präsenzveranstaltung laufen, denn für uns sind auch die Gespräche in den Pausen zwischen den Vorträgen und Workshops sehr wichtig und befruchtend“, erklärt Ettner. „Aber Zoom ist auch eine gute Möglichkeit und die bisherigen Erfahrungen waren sehr gut“, erklärte Ettner.

