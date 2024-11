Guido Dahm aus Ebertsheim befindet sich derzeit in der Region Valencia in Spanien und wäre fast vom Unwetter getroffen worden, das mehr als 200 Menschen getötet und für große Zerstörung gesorgt hat. Er spricht von Glück, dass der Kaltlufttropfen an seinem Haus und dem Ort, in dem er sich aufhält, vorbeigezogen ist. Hier berichtet er, wie die Lage ist, wie er selbst hilft und warum er selbst lange gebangt hat.