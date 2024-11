Guido Dahm aus Ebertsheim befindet sich derzeit in der Region Valencia in Spanien und wäre fast vom Unwetter getroffen worden. Er berichtet von den Hilfsaktionen in der Umgebung und den Gefahren des Kaltlufttropfens.

Mehr als 200 Tote, zerstörte Häuser, Massen an Schlamm und Dreck: Die Lage in der Mittelmeerregion Valencia ist nach dem Unwetter vergangene Woche noch immer prekär.