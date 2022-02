Jetzt ist es offiziell: Der Tennisverband Pfalz listet die Vierer-Damenmannschaft des TSV Ebertsheim in der kommenden Medenrunde in der B-Klasse Vorderpfalz. „Das wird zwar schwerer, aber wir freuen uns und nehmen die neue Herausforderung an“, gibt sich Mannschaftsführerin Jasmin May kämpferisch.

Die Ebertsheimerinnen waren in der vergangenen Saison mit 8:2 Punkten hinter Meister Friedelsheim Zweiter der C-Klasse geworden. Ob dies für einen Aufstieg reichen würde, war davon abhängig, wie viele Teams für die jeweiligen Klassen gemeldet werden. Mit der Veröffentlichung des Spielplans auf der Seite des Tennisverbands ist nun klar, dass May und Co. den Sprung in die nächsthöhere Klasse geschafft haben. In der B-Klasse trifft der TSV auf den TC Mackenbach, TC Caesarpark Kaiserslautern, SV Miesenbach, TC Ludwigshain Weisenheim/Sand, die SG Heiligenmoschel/Schneckenhausen und den Park TC Grünstadt II.

„Einige Spielerinnen der Mannschaften kenne ich von früheren Begegnungen und Turnieren. Die sind richtig stark und meist auch noch viel jünger als wir“, sagt May. Mit 28 Jahren gehört sie mit Sandra Grunewald und Hannah Schumacher sozusagen zur „mittleren Generation“ des Ebertsheimer Damenteams. Die mit 17 Jahren Jüngste, Celina Weigelt, erhält in ihrer „Altersgruppe“ vom einzigen Neuzugang Verstärkung: Danika Meyer ist vom TC Eisenberg zum TSV Ebertsheim gewechselt. Komplettiert wird die Ebertsheimer Mannschft von den erfahrenen Spielerinnen Monja Fischer, Brigitte Alleborn und Anita Hofstädter. Alleborn und insbesondere Hofstädter haben in der Saison 2021 in den Doppeln gepunktet und hatten so entscheidenden Anteil daran, dass diese nun nachträglich zur Aufstiegssaison geworden ist.