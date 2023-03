Seit 2015 findet im Leiningerland die Earth Hour, also die „Stunde der Erde“, im Burghof von Neuleiningen statt. Bei der weltweiten Klima- und Umweltschutzaktion wird einmal im Jahr, diesmal am 25. März von 20.30 bis 21.30 Uhr, eine Stunde lang die Beleuchtung wichtiger Gebäude ausgeschaltet. Damit soll ein Zeichen für den Klimaschutz gesetzt und Strom gespart werden. In der Verbandsgemeinde Leiningerland wurde die Neuleininger Burg als weithin sichtbares Gebäude gewählt. Daneben wird auch die Beleuchtung der Verwaltungsgebäude in Grünstadt und Hettenleidelheim ausgeschaltet. Im Burghof wird ab 19 Uhr ein Rahmenprogramm stattfinden – unter anderem zeigt der Kindergarten des Orts sein Lichterspiel. Für Essen und Trinken sorgt der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr, allerdings sollten eigene Suppenteller, Besteck und Trinkgefäße mitgebracht werden, was auch ein Beitrag zum Umweltschutz ist. In der Zeit der Dunkelheit wird es zudem eine Feuershow geben, Ausklang ist um 21.30 Uhr. Parkplätze gibt es am Ortsrand, die Burg ist aber auch mit Öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar.rhp