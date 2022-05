Weil sie die Vorfahrt eines Autos ignoriert hat, ist am Sonntagnachmittag in Grünstadt eine E-Scooter-Fahrerin verletzt worden. Die Polizei teilt mit, dass die 18-Jährige von der Otto-Fliesen-Straße nach rechts in die Kirchheimer Straße abbiegen wollte. Die Teenagerin prallte dabei an den rechten Außenspiegel des PKWs und musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.