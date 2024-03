Durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden wurden am Samstag gleich zwei Fälle von Fahren ohne gültigen Versicherungsschutz zur Anzeige gebracht. So konnte bei einem 24-Jährigen in Eisenberg festgestellt werden, dass dieser ohne gültigen Versicherungsschutz auf seinem E-Scooter unterwegs gewesen ist.

In Kirchheimbolanden wurde unterdessen ein 29-jähriger E-Scooter-Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen, da die am Fahrzeug montierten Kennzeichen abgelaufen waren. In beiden Fällen werden gegen Fahrer und Halter entsprechende Anzeigen vorgelegt.

Die Polizei Kirchheimbolanden weist in diesem Zusammenhang darauf hin: Seit dem 1. März 2024 benötigen Nutzerinnen und Nutzer von Moped, Mofa, Roller und E-Scooter ein neues Versicherungskennzeichen. So verlieren alle schwarzen Versicherungskennzeichen mit Ablauf des 29. Februar automatisch ihre Gültigkeit. In diesem Jahr bedeutet dies: Wechsel von Schwarz auf Blau. Bei einem Unfall kann der Fahrzeugführer ohne gültiges Kennzeichen für den Schaden haftbar gemacht werden. Wer ohne Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum fährt, macht sich strafbar – auch gegen die Halter der betroffenen Kraftfahrzeuge wird eine Anzeige vorgelegt. Dies kann empfindliche Geldstrafen zur Folge haben.