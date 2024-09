Gleich für mehrere Verstöße muss sich ein E-Roller-Fahrer verantworten, der am Freitagabend in eine Verkehrskontrolle geraten ist. Den Beamten war aufgefallen, dass an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der weiteren Überprüfung ergab sich, dass der 35-jährige Fahrer keine gültige Versicherung vorweisen konnte. Auch gab er an, am Morgen einen Joint konsumiert zu haben. Der daraufhin durchgeführte Drogentest reagierte positiv auf THC. Der 35-Jährige wurde zur Dienstelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Gegen ihn ist ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet wordet.