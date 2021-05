In Carlsberg soll eine E-Ladesäule aufgestellt werden. Allerdings nicht dort, wo der Ortsgemeinderat im Oktober einstimmig beschlossen hatte.

Wie Bürgermeister Werner Majunke (CDU) bei der Ratssitzung am Mittwoch erinnerte, sollte die Elektrotankstelle eigentlich auf dem Leißlinger Platz in der Dorfmitte errichtet werden. Von dort sind fußläufig einige Geschäfte, die Grundschule sowie die beiden Kindertagesstätten zu erreichen. „Doch bei einer Prüfung haben die Pfalzwerke festgestellt, dass an dem präferierten Standort nicht genügend Leistung abgerufen werden kann“, erläuterte Majunke.

Drei weitere Standorte angeschaut

Am 21. April habe daraufhin eine Ortsbegehung mit dem Investor stattgefunden, an der auch die Beigeordneten, Fraktionssprecher und Klimaschutzpaten teilnahmen. Gemeinsam wurden drei weitere Optionen, wo ausreichend Strom fließt, unter die Lupe genommen: am Böhlweg beim Ortsausgang in Richtung Wattenheim, in der Bergstraße am TSV-Sportgelände und am Naturfreundehaus in Hertlingshausen. Man einigte sich auf die Empfehlung, die E-Ladestation am Rahnenhof zu installieren, weil dort mit dem größten Publikumsverkehr zu rechnen ist.

Ende April haben daraufhin die Pfalzwerke um Freigabe des Platzes und die Unterzeichnung des Gestattungsvertrages gebeten. Bei zwei Enthaltungen kam der Gemeinderat dieser Bitte nach.