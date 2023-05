Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Bundesregierung unterstützt den Erwerb von Atemschutzmasken für Risikogruppen seit Anfang des Jahres. Betroffene, die sich welche in Apotheken besorgen, müssen dafür nur 2 Euro zahlen. Das hat die Inhaberin der Stern-Apotheke in Kirchheim sowie der Bären-Apotheke in Grünstadt auf eine Idee gebracht: Sie spendet die Einnahmen.

Gegen eine Eigenbeteiligung von jeweils 2 Euro hatten besonders gefährdete Menschen dieses Jahr die Möglichkeit, über Berechtigungsscheine der Bundesregierung zweimal je sechs