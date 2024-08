Er fuhr bei Starkregen zu schnell über die Bundesstraße zwischen Bockenheim und Monsheim: Das ist nach Polizei-Einschätzung der Grund, warum ein 45-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Wohnmobil einen spektakulären Unfall gebaut hat. Am Monsheimer Ortseingang mündet die B271 seit ein paar Jahren in einen Verkehrskreisel, der sie mit der B47 in Richtung Wachenheim verknüpft. Der Mann aus dem Kreis Alzey-Worms konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und fuhr über die begrünte Mittelinsel, schaffte es von dort aus noch einmal auf die Fahrbahn und landete schließlich in einer bepflanzten Böschung. Weil das Wohnmobil mit einem Kran geborgen werden musste, blieb der Kreisel für dreieinhalb Stunden gesperrt. Das Fahrzeug hat jetzt nur noch Schrottwert. Der 45-Jährige kam mit leichten Verletzungen davon, musste wegen Alkoholgeruchs aber zur Blutprobe.