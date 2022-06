Nachdem die Arbeiten zur Erneuerung der Wasserleitungen in der Landesstraße 520 bei Neuleiningen-Tal am Freitag beendet wurden und nach mehr als einem Vierteljahr wieder freie Fahrt zwischen Kleinkarlbach und Altleiningen herrscht, steht die nächste Großbaustelle im Leiningerland an: Ab Dienstag, 7. Juni, wird die Kreisstraße 30 nach Battenberg, ausgebaut.

Warum wird die Straße saniert?

Die K30 ist in die Jahre gekommen. Das Schadensbild in der Asphaltdecke wird durch Setzungsschäden und Risse dominiert. Im Bereich des Naturdenkmals der Blitzröhren wurde festgestellt, dass die Straße knapp unter der Oberfläche nicht (mehr) ausreichend tragfähig ist. Dadurch kam es zu einer tief reichenden substanziellen Schädigung des Untergrundes. Die den Hang abstützenden Stahlträger an den Beton-L-Steinen sind zum Teil deformiert. Es ist nicht auszuschließen, dass die Böschung beispielsweise nach einem Starkregenereignis so instabil wird, dass die Straße abrutscht. Das würde eine unplanmäßige, längere Sperrung nach sich ziehen. Deshalb hat der Landkreis Bad Dürkheim den Landesbetrieb Mobilität (LBM) Speyer mit einem rund 2,18 Millionen Euro teuren Ausbau beauftragt.

Warum ist eine Vollsperrung notwendig?

„Aufgrund des vorhandenen Schadensbildes ist es erforderlich, die Böschung sowie den Straßenkörper auf einer Länge von circa 80 Metern mittels einer bewehrten Erde-Konstruktion zu sanieren“, informiert der LBM. Soll heißen: Mit einem Geokunststoff und besonderen Seitenelementen wird das Füllmaterial am Hang stabilisiert. Mit dem System, das eine Alternative zu Stahlbeton darstellt, können recht steile Böschungen errichtet werden. Entlang der K30 wird talseits der mit einer grasbewachsenen Verblendung versehene Hang einen Neigungswinkel von rund 60 Grad haben. Für die Herstellung sei ein Eingriff von bis zu drei Metern Tiefe notwendig, so der LBM. Der Aushub wird unterhalb der Fahrbahn auf einer Länge von ungefähr 800 Metern mit Bindemitteln aufbereitet und für die Herstellung des Straßenkörpers wiederverwendet. Wegen der besonderen topographischen und geologischen Situation und da die Straße sehr schmal ist, können die Arbeiten nicht unter halbseitiger Sperrung erfolgen. Es ist auch nicht möglich, Zeitfenster für eine begrenzte Durchfahrt zu schaffen.

Wo wird wie lange gearbeitet?

Die Arbeiten finden in drei Bauabschnitten auf einer Länge von 1300 Metern der Kreisstraße 30 zwischen dem Ortseingang Battenberg und der Einmündung in die Landesstraße 517 statt. Sie werden voraussichtlich Ende August abgeschlossen sein, wobei dieser Termin von der Witterung abhängig ist.

Wie kommt man nach Battenberg?

Es ist eine Umleitung durch den Bischofswald eingerichtet worden. Bereits im Februar begannen die Arbeiten dafür. „Neben der Entnahme von nicht verkehrssicheren Bäumen, dem Umsetzen gefährdeter Pflanzenarten sowie der Verwirklichung von Ausgleichsmaßnahmen im Sinne des Naturschutzes wurden die Waldwege geschottert“, informiert der LBM. Besonders kritische Stellen mit großem Gefälle oder scharfen Kurven wurden asphaltiert. Der Straßenbelag wird nach Fertigstellung der K30 wieder entfernt. Die Umleitung ist geteilt in eine längere Strecke, die hinauf führt, und eine kürzere bergab. Die letzten 830 Meter bei Neuleiningen-Tal werden gemeinsam in beide Richtungen genutzt. Es gibt eine verkehrsabhängige Ampelschaltung. Im Nordwesten der Ortsgemeinde kommen die Autos über die L520 auf die Umleitungsstrecke. Von Bobenheim am Berg fährt man über die L517 nach Kleinkarlbach und weiter über die L520 in Richtung Altleiningen. Außerhalb der Ortslage von Neuleiningen-Tal schließt die Umgehung durch den Wald unmittelbar an die L520 an. Aus Richtung Altleiningen kommt man von der L520 direkt auf die Umgehung, die von Fahrzeugen mit einem Gesamtgewicht von bis zu 7,5 Tonnen genutzt werden kann.

Was passiert in Notfällen?

Damit auch während des Ausbaus der K30 Rettungsfahrzeuge die Ortsgemeinde erreichen können, wurde auf Bestreben des LBM Speyer und der Verbandsgemeinde Leiningerland eine Notfallschaltung mit zusätzlicher Signalanlage am Ortsrand von Battenberg in die Verkehrsführung integriert. Die Ampel, die nur bei Alarmierung aktiviert wird, soll gewährleisten, dass Notarzt und Krankenwagen die Umleitungsstrecke ohne Einschränkungen und – um Zeit zu sparen – auch entgegen der Einbahnregelung befahren können.