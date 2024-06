Manfred Lieser (FWG) betreibt keinen Wahlkampf. Er geht die Wahl entspannt an. Als Rosenthals Ortsvorsteher, der seit fünf Jahren im Amt ist, will er von seinen Mitbürgern wiedergewählt werden. Gegenkandidaten für das Amt gibt es nicht.

Der verheiratete Betriebsleiter der Keep GmbH in Eisenberg, dem lokalen Energieversorger, muss in Rosenthal schließlich nicht seinen Bekanntheitsgrad steigern. Immerhin ist er quasi Ureinwohner und fest in der örtlichen Struktur verwurzelt: Seit fünf Jahren ist Lieser im Amt des Ortsvorstehers, Rosenthal ist eine Hochburg der Freien Wähler, was sich auch an der bisherigen Zusammensetzung des Kerzenheimer Gemeinderats ablesen lässt.

Dennoch treiben den 61-Jährigen Ziele an, die er noch für seine Heimatgemeinde verwirklichen will – auch wenn diese zu Kerzenheim gehört und was die Erschließung und den Straßenausbau anbelangt, eigentlich keine Problemzonen vorzuweisen hat.

Projekte „Am Stein“ und Friedhof

So sind es meist Grünflächen-Projekte, wie die Verschönerung der Fläche „Am Stein“, die derzeit läuft, oder die Pflege und Verbesserung der Anlagen auf dem Rosenthaler Friedhof. „Am Stein“ wird künftig auch eine Mitfahrer-Station für die Rosenthaler eingerichtet, um die Mobilität der Einwohner des Ortsteils zu verbessern. Um die sei es nicht besonders gut bestellt, nennt Lieser eine der weiteren Verbesserungsaufgaben für die Zukunft, der er sich annehmen will.

Gestalten will er sein Amt wie bisher und weiterhin vor allem auf den direkten Dialog mit den Rosenthalern setzen. „Immer wenn wir keine vorab festgelegten Tagesordnungspunkte in den Sitzungen des Ortsbeirats haben, dann reden wir mit den Bürgern, versuchen herauszufinden, was sie oder auch die örtlichen Vereine und Gruppen bewegt“, beschreibt Lieser seinen Umgang mit den Mitbürgern. „Das will ich fortführen.“

Nimmt viel Arbeit in Anspruch

Klingt recht locker, ist aber dennoch eine Menge Arbeit, wie der Ortsvorsteher im Rückblick auf seine erste Amtszeit einräumen muss. „Ich habe mir das vor fünf Jahren leichter vorgestellt. Es geht jede Menge Zeit für die Sitzung drauf“, so Lieser, der als Ortsvorsteher auch im Gemeinderat in Kerzenheim regelmäßige Berichte aus dem Ortsteil abliefert.

„Sicher bin ich mit vielen Ideen gestartet, es wurde viel angestoßen und dann etwas bewegt“, berichtet er von positiven Ergebnissen während seiner bisherigen Amtszeit. Manches sei allerdings mangels fehlender Spielräume auf der Strecke geblieben, bedauert er andererseits. Größter Kritikpunkt des 61-Jährigen: „Die Rahmenbedingungen für die Kommunalpolitik in Rheinland-Pfalz stimmen nicht – was der mangelnden Finanzausstattung der Gemeinden geschuldet ist.“ Zugute komme ihm allerdings, dass er durch seine Arbeit immer kurze Wege zur Verwaltung habe und sich so die Aufgaben des Ortsvorstehers für ihn gut bewältigen lassen.

Drei Bekenntnisse

1. Ich lebe gern in Rosenthal, weil … der Ort sehr schön ist, die Gemeinschaft und der Zusammenhalt im Ortsteil stimmen.

2. Ich will Ortsvorsteher werden, weil … ich in Rosenthal etwas bewegen möchte und das Beste für den Ortsteil erreichen will.

3. Überhaupt nicht leiden kann ich … negative Einstellungen vieler Zeitgenossen, die sich verweigern, obwohl es uns eigentlich doch gut geht und gemeinsam viel zu erreichen wäre.