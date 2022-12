Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht hat sich ein 45-Jähriger eingehandelt, als er mit seinem Auto einen am Fahrbahnrand abgestellten Wagen touchierte. Nach Mitteilung der Polizei war der Mann am Freitag um 14.45 Uhr in der Bahnhofstraße in Grünstadt in Richtung Bitzenstraße unterwegs. Nachdem er den geparkten Pkw gestreift hatte, entfernte er sich unerlaubt. Eine aufmerksame Bürgerin hat ihn jedoch beobachtet und sich das Kennzeichen seines Fahrzeuges gemerkt. Die Zeugin meldete den Vorfall einer Mitarbeiterin der nahegelegenen Bank, wodurch die Halterin des beschädigten Autos informiert werden konnte. Diese wiederum meldete sich bei der Polizeiinspektion Grünstadt, die den 45-Jährigen ermitteln konnte.