Schon zweimal, 2016 und 2022, war das Geigenduo „The Twiolins“ zu Gast in der Sternstunden-Reihe des Kulturvereins Grünstadt. Trotzdem ist der dritte Auftritt für Marie-Luise Dingler, die zusammen mit ihrem Bruder Christoph am Samstag, 21. September, um 20 Uhr in der Evangelischen Stadtmission nun erneut vors Grünstadter Publikum tritt, doch etwas Besonderes – denn seit 2022 ist sie ganz offiziell die Vorsitzende des Vereins. Enge Beziehungen zu Grünstadt bestehen ohnehin, auch wenn sie inzwischen in Mannheim lebt – denn die beiden stammen aus Bockenheim und gingen in der Leiningerland-Metropole zur Schule. Bei ihrem Konzert am Samstag präsentieren sie nun ein Programm, das unter dem Titel „Women in Music“ ganz dezidiert den Blick auf die lange vernachlässigte weibliche Seite der Musik legt. So erklingen Werke von Maddalena Laura Lombardini Sirmen, einer venezianischen Violinistin, Sängerin und Komponistin der Klassik, die als glänzende Geigerin auf Tourneen durch ganz Europa reiste, von Fanny Hensel, geborene Mendelssohn, der Schwester des berühmten Komponisten, die trotz großen Talents zu Lebzeiten keine musikalische Karriere verfolgen durfte, sowie von Grazyna Bacewicz, einer gefeierten polnischen Komponistin der Moderne, die mit einer Lebensfreude versprühenden Suite zu hören sein wird. Außerdem erklingen Werke lebender Komponistinnen, die bei den von den „Twiolins“ initiierten Kompositionswettbewerben entstanden. Karten (23,20 Euro) in Grünstadt bei Bilder und Einrahmungen Haaß, Optik Neumann, der Touristinformation im Alten Rathaus, der Buchhandlung Frank und dem Grünstadter Reise- und Verkehrsbüro sowie online unter www.reservix.de.