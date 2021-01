Günter Dudenhöffer, Mitglied des Elferrates und Aktiver der Siedlergemeinschaft Grünstadt, ist für die Prunksitzung „Fasnacht aus Baden und der Pfalz“ verpflichtet worden. Der Südwestrundfunk (SWR) präsentiert sie am Sonntag, 14. Februar, 20.15 Uhr. Der 71-Jährige trat insgesamt zwölf Mal in den Fernsehsitzungen des Südwestfunks in Frankenthal, sieben Mal in der Großen Fernsehsitzung „Bütt an Bord“ im Hauptprogramm der ARD in Friedrichshafen am Bodensee und in mehreren Gala-Prunksitzungen des Hessischen Fernsehens in Frankfurt auf, und hatte sich 2015 bereits von der Fernsehbühne verabschiedet. Nun wird es ein Comeback des Büttenstars in der diesjährigen SWR-Fernsehsitzung geben, die aus dem Kongresszentrum in Frankenthal ausgestrahlt wird – allerdings wegen der Corona-Pandemie ohne Publikum. Der Sausenheimer gehört zum 150-minütigen Programm, das von Präsident Andreas Knecht, bekannt als Bauchredner mit seinem frechen Vogel Gregor, und dem Zauberer Ted Louis an der Seite als Co-Moderator geleitet wird. Dudenhöffer, bekannt als „Dudi“ mit der Gitarre, wird seinen von ihm verfassten Vortrag „Ein Schlagerstar“ – teils Rede, teils Gesang – erstmals dem Fernsehpublikum darbieten. Einer seiner größten Auftritte war der als „Wintersportler“ 2003 in der Fernseh-Prunksitzung „Mitgemacht und mitgelacht – Frankfurt feiert Fassenacht“, live ausgestrahlt in der ARD.