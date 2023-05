Die Polizei hat am Dienstagabend in Carlsberg einen Toyota-Fahrer erwischt, der Drogen genommen hatte. Die Beamten stoppten den 35-Jährigen gegen 18.40 Uhr in der Linienstraße und stellten fest, dass er berauscht wirkte. Ein Urintest zeigte, dass er offenbar unter THC-Einfluss stand. Der Mann musste deshalb zur Blutprobe. Die Beamten haben ihm vorsichtshalber seinen Führerschein und seinen Autoschlüssel abgenommen. Gegen ihn läuft jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Und weil er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste der 35-Jährige eine Kaution in dreistelliger Höhe dalassen.