Ein Eisenberger sitzt seit etwa vier Wochen im Gefängnis, weil er einen „schwunghaften Handel“ mit Drogen betrieben haben soll. Das hat die Polizei am Freitag verkündet. Neben dem 33-Jährigen ist auch sein mutmaßlicher Lieferant in Haft, bei ihm handelt es sich um einen 48-Jährigen aus Nordrhein-Westfalen. Festgenommen worden sind die beiden Männer in Eisenberg – auf frischer Tat, der eine hatte dem anderen gerade mehrere hundert Gramm Kokain übergeben. Um die Männer zu überwältigen, bot die Polizei eine ihrer Elite-Einheiten auf. Mehr dazu steht im ausführlichen Artikel.