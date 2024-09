Ein Eisenberger sitzt seit etwa vier Wochen in Haft, weil er in Drogenhandel im großen Stil verstrickt sein soll. Das hat die Polizei am Freitag verkündet. Und verraten: Um den 33-Jährigen zu stellen, bot sie eine besonders kampfstarke Einheit auf.

50.000 Euro mutmaßliches Drogengeld und reichlich Rauschgift hat die Polizei nach eigenen Angaben Ende August bei Durchsuchungen in Eisenberg