Sein einstiger Boss sitzt hinter Gittern, nun steht der Hüter des Rauschgift-Horts vor Gericht. Um ihn zu finden, brauchte die Justiz neben FBI-Hilfe einen Insider-Tipp.

Sie mussten noch nicht einmal klingeln, als sie im Frühjahr 2022 in einem Leiningerland-Dorf zur Durchsuchung anrückten. Die Tür stand offen, die Ermittler konnten den Angaben einer Beamtin zufolge einfach in die Nebenhaus-Wohnung hineinspazieren. In deren Innern fanden sie: diverse Messer sowie Schlagwaffen. Und den Mieter, der ihnen ein Marihuana-Gemisch übergab. Nun steht der inzwischen 35-Jährige in Frankenthal vor Gericht. Und dort geht es um Drogen in ganz anderen Dimensionen.

Codename Blitzbach

Denn der Angeklagte war unter dem Codenamen Blitzbach etwa ein Jahr lang Handlanger eines Dealers, der Rauschgift kiloweise in den Raum Grünstadt-Frankenthal bringen ließ und dann weiterverkaufte. Eingefädelt wurden diese illegalen Deals über Messenger-Dienste, die wie Whatsapp für Kriminelle funktionieren: Texte, Sprachnachrichten, Fotos und Videos ließen sich dort ebenso einfach übermitteln wie in gängigen Chat-Systemen. Nur sollte die Kommunikation noch besser vor Strafverfolgern geschützt sein.

Zunächst nutzten der Leiningerland-Dealer und seine Helfer den Service Encrochat, doch Anfang 2020 knackten französische Ermittler dessen Server. Also wechselten die Kriminellen den Anbieter, verwendeten nun ein System namens Anom. Das allerdings war längst vom FBI gekapert. Die US-Ermittler hatten es in eine riesige Falle verwandelt, in die Drogen- und Waffenhändler aus aller Welt tappten. Dem Chef-Dealer der Leiningerland-Gruppe haben die so gesammelten Beweise gut neun Jahre Haft beschert.

Eigene Sucht finanziert

Ebenfalls abgearbeitet hat die Justiz den Fall seines einstigen Kurierfahrers, bei ihm summieren sich die Strafen mittlerweile zu knapp drei Jahren Gefängnis. Bleibt noch der Blitzbach-Mann, der nun vor Gericht steht. Sein Grünstadter Verteidiger Jan Moritz Metzger will dort für ihn eine Bewährungsstrafe herausholen, eine entsprechende Vorvereinbarung hat er mit den Frankenthaler Richtern bereits eingefädelt. Dabei bringt der Angeklagte eine Menge Vorstrafen mit, die er auf seine Drogensucht zurückführt.

Über die hat der 35-Jährige nun auch in seinem Geständnis zu Prozessbeginn gesprochen. Er sagt: Bei der Dealertruppe hat er mitgemacht, weil er den eigenen Rauschgift-Konsum finanzieren musste. So wurde er zu dem, was im Szenedeutsch Bunkerhalter heißt: ein Rauschgiftverwalter, der Drogen bei sich lagert und nach Kundenwunsch zusammenstellt. Aufgespürt haben ihn die Ermittler erst Monate nach der Festnahme seiner Komplizen – obwohl die digitalen Nachrichten auch über ihn schon einiges verrieten.

Entscheidende Tipps

Eine Beamtin berichtet: Erkennbar war zum Beispiel, dass der mysteriöse Blitzbach und der Dealer-Chef sich auch privat kannten. Denn sie verabredeten sich zum Beispiel zum Fahrradfahren oder Joggen. Mit dem Kurierfahrer hingegen verband den Lagerverwalter kaum etwas. Und so lieferte der Rauschgift-Chauffeur nach seiner eigenen Festnahme den Ermittlern schließlich die entscheidenden Tipps, die sie im Frühjahr 2022 in einem Leiningerland-Dorf zur Durchsuchung einer Nebenhaus-Wohnung anrücken ließen.