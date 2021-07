So schnell ändert sich derzeit die Lage: Der Ortsverein Grünstadt des Deutschen Roten Kreuzes nimmt am Freitag von 19 Uhr bis Mitternacht Sachspenden in der Siemensstraße 3 in Grünstadt an. Die geplante Spendenannahme am Samstag und Sonntag muss entfallen. Das hat Bereitschaftsleiter Etienne Farge am Freitagnachmittag mitgeteilt: „Etwa 15 Leute von unserem Ortsverein müssen am Samstagfrüh in den Norden fahren, weil wir dort gebraucht werden. Deswegen können wir in Grünstadt keine Spenden annehmen, weil wir das Personal nicht haben.“ Derzeit sind zwölf DRK-Kräfte aus Grünstadt in Trier und in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Einsatz: Sie sind bei der Personenrettung und Verpflegung eingesetzt und halfen auch dabei, ein Seniorenheim zu evakuieren.