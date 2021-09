In den Impfzentren des Landes werden Auffrischungsimpfungen für über 80-jährige Menschen angeboten. Bedingung ist, dass deren letzte Impfung länger als sechs Monate zurückliegt.

Das Impfzentrum in Bad Dürkheim bietet für die Auffrischungsimpfungen gesonderte Termine an: Wer das 80. Lebensjahr erreicht hat und vor mindestens einem halben Jahr die letzte Impfung erhalten hat, kann am 8., 15., 17., 20. und 21. September jeweils von 12 bis 19 Uhr im Impfzentrum in der Salierhalle in Bad Dürkheim eine Auffrischungsimpfung mit dem Impfstoff Biontech erhalten. Es ist hierfür keine Terminvereinbarung notwendig, teilt die Kreisverwaltung mit. Wegen der bereits vergebenen Termine für Zweitimpfungen zu den sonstigen Öffnungszeiten des Impfzentrums sind die Auffrischungsimpfungen nur an den genannten Terminen möglich. Erst- und Zweitimpfungen werden an diesen Tagen nicht angeboten. Die Tage, an denen terminlose Erstimpfungen möglich sind, sind auf der Homepage der Kreisverwaltung www.kreis-bad-duerkheim.de veröffentlicht.

Alternativ sind Auffrischungsimpfungen für Über-80-Jährige beim Hausarzt möglich. Mobile Impfteams werden die Seniorenheime ansteuern.