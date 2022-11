Ab sofort ist die Kappelstraße in Höhe der Hausnummer 22a in Grünstadt vollgesperrt. Grund dafür seien dringliche Arbeiten am Kanal, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Die Sperrung werde voraussichtlich bis einschließlich Mittwoch, 30. November, andauern. Eine Umleitung ist über den Schwalbenweg eingerichtet und ausgeschildert. Damit dort die Stadtbusse ungehindert fahren können, gilt im für die Dauer der Umleitung ein einseitiges Halteverbot.