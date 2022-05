Es ist natürlich etwas dick aufgetragen, wenn die Polizei die Überschrift „Dreister Blumendiebstahl“ über eine Meldung setzt, in der es darum geht, dass fünf Petunien aus einem Hof gestohlen worden sind – eine hängende und vier stehende, um genau zu sein. Passiert ist der Diebstahl in der Nacht auf Sonntag in Eisenberg. Der oder die Blumen-Diebe gingen in den Hof in der Rot-Kreuz-Straße und nahmen sich, was andere gepflanzt hatten. Den Blumentopf, in dem die vier stehenden Petunien waren, ließen sie zurück: zu groß und zu schwer. Die Hänge-Petunie wurde samt Ampel mitgenommen. Das Ganze hört sich nun nicht nach einem ganz großen finanziellen Schaden an, aber jedefrau, der schon einmal Blumenschmuck gestohlen worden ist (nicht nur einmal, übrigens) kann da sicherlich mitfühlen. Vielleicht hilft ja ein Zeugenaufruf, den die Polizei Kirchheimbolanden (06352 9110) gestartet hat, um den neuen Petunien-Freund zu finden ...