Bei den Kreismeisterschaften Bogen in der Halle, die in Katzweiler ausgetregen wurden, nahmen am Wochenende vier Schützen vom SV Ramsen erfolgreich teil.

In der Damenklasse Recurve sicherte sich Maren Zimmermann mit 526 Ringen den ersten Platz und Pamela Matheis mit 509 Ringen Platz zwei – mit einem Ring vorsprung vor der drittplatzierten Ines Krehbil.

