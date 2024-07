Ein dreijähriges Mädchen ist am Freitagnachmittag gegen 16.20 Uhr von einem Hund gebissen worden. Das Kind war laut Polizeiangaben mit seiner Großmutter im Naturfreundehaus Rahnenhof, als es von einem fremden Hund attackiert wurde. Das anschließende Gespräch mit der Hundehalterin endete mit verbalen Streitigkeiten, woraufhin diese nach einiger Zeit die Örtlichkeiten in einem silbern farbenen Fahrzeug verließ, ohne zuvor Personalien mit der Großmutter ausgetauscht zu haben. Den hinzugerufenen Beamten kam auf dem Weg zum Rahnenhof ein auf die Beschreibung passendes Fahrzeug entgegen, von welchem sie das Kennzeichen notierten. Bei der Fahrzeughalterin dürfte es sich um die Hundehalterin halten. Die Ermittlungen dauern an. Die verantwortliche Person wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Grünstadt zu melden. Weiter sucht die Polizei Zeugen. Hinweise an: Polizeiinspektion Grünstadt, Telefonnummer: 06359-93120 oder per Mail: pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.