Gleich drei Fälle von Fahrerflucht in Grünstadt und Altleiningen sind der Polizei gemeldet worden. Der erste Vorfall ereignete sich am Mittwoch zwischen 9 und 17.20 Uhr auf dem Parkplatz des Grünstadter Krankenhauses, wo ein geparkter Opel Astra beschädigt wurde. Bei der zweiten Unfallflucht traf es einen VW Polo: Er stand am Donnerstag zwischen 9.50 und 11.20 Uhr auf dem Parkplatz in der Grünstadter Ringgasse. In beiden Fällen geht die Polizei davon aus, dass die Unbekannten beim Ein- und Aussteigen mit ihren Fahrertüren gegen die Autos stießen. Nicht unentdeckt blieb die Unfallflucht einer 46-Jährigen in Altleiningen. Laut Polizei rempelte sie gegen 19.50 Uhr am Donnerstag in der Hauptstraße mit ihrem Außenspiegel gegen den Außenspiegel eines geparkten Wagens. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, setzte sie ihre Fahrt fort. Ein Zeuge beobachtete den Unfall jedoch und meldete das Kennzeichen der Frau bei der Polizei.