Celine Vogt, Anna Specht und Rabel Timasius verkaufen im Internet selbst entworfenen Schmuck und Handtaschen. Warum die Grünstadter Studenten den Schritt in die Selbstständigkeit in Zeiten von Corona wagen? Sie wollen Nachhaltigkeit in die Modewelt bringen. Aktuelles Projekt: Taschen aus Kaktusleder.

„Wir denken schon, dass es in einer Zeit, in der Klima- und Umweltschutz einen immer höheren Stellenwert einnehmen, in der Modebranche Interesse an nachhaltig und fair produziertem Schmuck und