In Hettenleidelheim und Wattenheim sind drei Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Das geht aus den Meldungen des Gesundheitsamts des Kreises Bad Dürkheim hervor.

In Hettenleidelheim sind demnach eine über 70-jährige und eine über 90-jährige Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben. Erstgenannte Person war geimpft, bei der zweitgenannten Person ist der Impfstatus dem Gesundheitsamt nicht bekannt. In Wattenheim ist eine über 80-jährige Person verstorben, deren Impfstatus ebenfalls nicht bekannt ist. Damit sind seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 in Hettenleidelheim sechs Menschen im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion verstorben, in Wattenheim zwei Menschen. Insgesamt sind im Kreis Bad Dürkheim 180 coronabedingte Todesfälle zu bedauern – alleine 35 davon in Grünstadt. Hier sind derzeit 71 Personen mit dem Virus infiziert. In der Verbandsgemeinde Leiningerland sind 246 Infektionen gemeldet – alleine 47 davon in Carlsberg.

Im gesamten Kreis Bad Dürkheim sind momentan 1177 Infektionen bekannt, über das Wochenende kamen 81 neu hinzu. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt aktuell bei 210,5; so viele Neuinfektionen gab es auf 100.000 Einwohner gerechnet in den letzten sieben Tagen. Der Inzidenzwert sinkt derzeit wieder – Anfang vergangener Woche lag er noch bei 275,9. Im Landkreis Bad Dürkheim sind 6687 infizierte Personen wieder genesen. In Neustadt sind 3202 Personen genesen, dort sind 741 aktive Infektionen bekannt.