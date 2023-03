Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Einstimmig hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag der Erhöhung der Grundsteuerhebesätze bis 2024 auf 500 Prozent zugestimmt. Dafür hat der Kreis zugesagt, die Gemeinde bei Projekten, die im Haushalt eingeplant wurden, nicht zu blockieren. Drei große Schwerpunkte sind in den beiden kommenden Jahren in der Finanzplanung der Gemeinde enthalten.

In den kommenden beiden Jahren wird der Gemeinde jeweils ein Defizit von mehr als 750.000 Euro entstehen. Da wirkt es fast wie ein Tropfen auf den heißen Stein, wenn die Gemeinde die Hebesätze