Gleich drei Verkehrsteilnehmer unter Drogeneinfluss sind der Polizei am Samstag ins Netz gegangen. Bei einer Kontrolle gegen 17.40 Uhr fielen den Beamten bei einem 28-jährigen Pkw-Fahrer in Hettenleidelheim drogentypische Ausfallerscheinungen auf. Ein anschließender Drogenschnelltest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen 19.10 Uhr wurden bei zwei E-Scooter-Fahrern in Grünstadt Anzeichen auf vorangegangenen Drogenkonsum festgestellt. Dem 19- und dem 21-Jährigen wurde ebenfalls die Weiterfahrt untersagt. Bei allen drei Männern wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eingeleitet.